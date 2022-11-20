Телеканал «Мульт» планирует провести самую крупнобюджетную детскую елку в России

20.11.2022

Телеканал «Мульт» планирует провести самую крупнобюджетную детскую елку в России

Телеканал «Мульт» собирается провести серию новогодних концертов в «Крокус Сити Холле», информирует «Афиша Daily».

Организаторы утверждают, что это будет самая крупнобюджетная детская елка в России. Юные зрители увидят любимых персонажей. Среди них Лео, Тиг, Сказочный патруль, Кощей и другие. 

Ранее стало известно, что телеканал «Мульт» запустил Всероссийский детский конкурс «Голос канала». Принять участие в нём до 15 ноября могли дети. Телеканал российских мультфильмов искал юные таланты, которые смогут попробовать себя в качестве диктора, победитель услышит свой голос в эфире.

Фото: пресс-служба телеканала