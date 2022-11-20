Актер Майкл Джей Фокс удостоен премии за вклад в дело борьбы с болезнью Паркинсона

Киностудия Warner Bros. Animation собирается снять мультфильм по книге «Ледяной дракон» Джорджа Р. Р...
По книге писательницы Айн Рэнд «Атлант расправил плечи» снимут сериал. Права на экранизацию купила м...
20 ноября в Московском международном Доме музыки (ММДМ) пройдет мировая премьера музыкального спек...
На 90-м году жизни скончался французский режиссер и сценарист Жан-Мари Штрауб. Он умер в швейцарск...
Телеканал «Мульт» собирается провести серию новогодних концертов в «Крокус Сити Холле», информируе...
Киностудия Warner Bros. Animation собирается снять мультфильм по книге «Ледяной дракон» Джорджа Р. Р...
По книге писательницы Айн Рэнд «Атлант расправил плечи» снимут сериал. Права на экранизацию купила м...
20 ноября в Московском международном Доме музыки (ММДМ) пройдет мировая премьера музыкального спек...
На 90-м году жизни скончался французский режиссер и сценарист Жан-Мари Штрауб. Он умер в швейцарск...
Телеканал «Мульт» собирается провести серию новогодних концертов в «Крокус Сити Холле», информируе...
Голливудский актер Майкл Джей Фокс удостоен премии имени Джина Хершолта, сообщает «Афиша...
Скончался арт-директор американского журнала Esquire Джордж Лоис, пишет The New York Times. Ему бы...
Киностудия Pixar показала тизер нового мультфильма «Стихии», сообщает «Культуромания». ...
В Калининграде пройдет показ мюзикла «Игорный дом» по произведению А.С Пушкина «Пиковая дама». Об эт...
21, 22 и 23 ноября три представления балета «Спартак» Арама Хачатуряна в постан ......
В состав Всероссийской ассоциации патриотического туризма вошли свыше 200 представителей туриндустри...
Закрытие слета «Сыны Отечества» состоялось 19 ноября на территории Ржевского мемориала Советскому со...
21 ноября 2022 года на сцене Национального драматического театра России (Александринский театр, г. С...
20 ноября 2022 года Государственный театр танца «Казаки России» выступит в Луганске в рамках федерал...
Пользователи увидят красивую историю любви двух уникальных деятелей искусства, окрыленных стихией му...
С 21 по 28 ноября 2022 года в Дели, Калькутте и Мумбаи будет проходить Фестиваль российской культуры...
Выставка в Этнографическом музее в Петербурге рассказывает о начальном периоде работы выдающегося ис...
Солистка группы сломала ногу, из-за чего запланированные концерты переехали на следующий год. Об э...
19 ноября в музее впервые выставили работы французского фотохудожника Ипполита Робийяра, сообщаетс...
Найденные в руинах храма подношения датируются I веком до нашей эры. Об этом рассказали в Минкультур...
20.11.2022