Актер Майкл Джей Фокс удостоен премии за вклад в дело борьбы с болезнью Паркинсона

Почётный «Оскар» дают не за конкретный фильм, а за вклад в искусство кинематографа. Фонд, организованный Майклом Джей Фоксом, собрал более 1 млрд долларов для достижения своей цели — изучения болезни Паркинсона для борьбы с ней.





Статуэтку актеру вручил его друг — голливудский актёр Вуди Харрельсон. Он назвал Фокса «настоящим вдохновением» и «примером того, как нужно жить и бороться».





Исполнитель роли Марти Макфлая в трилогии «Назад в будущее» сам имеет заболевание Паркинсона. Первые симптомы обнаружились еще в 1990-м в возрасте 29 лет.





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