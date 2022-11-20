Актер Майкл Джей Фокс удостоен премии за вклад в дело борьбы с болезнью Паркинсона

20.11.2022

Актер Майкл Джей Фокс удостоен премии за вклад в дело борьбы с болезнью Паркинсона

Голливудский актер Майкл Джей Фокс удостоен премии имени Джина Хершолта, сообщает «Афиша Daily». Награду вручили за гуманистические достижения и вклад в дело борьбы с болезнью Паркинсона. 

Почётный «Оскар» дают не за конкретный фильм, а за вклад в искусство кинематографа. Фонд, организованный Майклом Джей Фоксом, собрал более 1 млрд долларов для достижения своей цели — изучения болезни Паркинсона для борьбы с ней.

Статуэтку актеру вручил его друг — голливудский актёр Вуди Харрельсон. Он назвал Фокса «настоящим вдохновением» и «примером того, как нужно жить и бороться». 

Исполнитель роли Марти Макфлая в трилогии «Назад в будущее» сам имеет заболевание Паркинсона. Первые симптомы обнаружились еще в 1990-м в возрасте 29 лет.

Фото: Pixabay