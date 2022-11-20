Киностудия Pixar представила тизер нового мультфильма «Стихии»

Режиссером картины стал Питер Сон. До этого он поставил 3D-анимацию «Добрый динозавр». Также Сон работал как автор историй и аниматор в командах, которые создали такие известные анимационные фильмы, как «В поисках Немо», «Суперсемейка» и другие.





Персонажей озвучивали Мамуду Ати, Леа Льюис и др.





Фильм будет повествовать о взаимоотношениях Эмбер и Уйэд, которые проживают в городе Элементаль. С ними сосуществуют представители стихий огня, земли, воды и воздуха.





За годы своего существования Pixar создала такие анимационные хиты, как «История игрушек» (1995), «Корпорация монстров» (2001), «В поисках Немо» (2003) и многие другие.





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