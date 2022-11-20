Киностудия Pixar представила тизер нового мультфильма «Стихии»

20.11.2022

Киностудия Pixar представила тизер нового мультфильма «Стихии»

Киностудия Pixar показала тизер нового мультфильма «Стихии», сообщает «Культуромания».

Режиссером картины стал Питер Сон. До этого он поставил 3D-анимацию «Добрый динозавр». Также Сон работал как автор историй и аниматор в командах, которые создали такие известные анимационные фильмы, как «В поисках Немо», «Суперсемейка» и другие.

Персонажей озвучивали Мамуду Ати, Леа Льюис и др. 

Фильм будет повествовать о взаимоотношениях Эмбер и Уйэд, которые проживают в городе Элементаль. С ними сосуществуют представители стихий огня, земли, воды и воздуха. 

За годы своего существования Pixar создала такие анимационные хиты, как «История игрушек» (1995), «Корпорация монстров» (2001), «В поисках Немо» (2003) и многие другие.

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