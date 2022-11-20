Ушел из жизни арт-директор американского журнала Esquire Джордж Лоис

Джордж Лоис стартовал свою карьеру в 1930-е годы, устроившись работать ассистентом дизайнера Esquire Ребы Сочис. Позже стал арт-директором телерадиокомпании CBS. С 1962 года был арт-директором Esquire.





Самую большую известность Лоису принесли культовые обложки, которые он разработал для журнала. На них он изображал проблемы расизма, политики, Вьетнамской войны и многие другие.





В настоящий момент Лоис известен как один из самых влиятельных дизайнеров и арт-директоров.





Фото: Pixabay