Ушел из жизни арт-директор американского журнала Esquire Джордж Лоис

20.11.2022

Ушел из жизни арт-директор американского журнала Esquire Джордж Лоис

Скончался арт-директор американского журнала Esquire Джордж Лоис, пишет The New York Times. Ему был 91 год, и он умер в своем доме на Манхэттене.

Джордж Лоис стартовал свою карьеру в 1930-е годы, устроившись работать ассистентом дизайнера Esquire Ребы Сочис. Позже стал арт-директором телерадиокомпании CBS. С 1962 года был арт-директором Esquire. 

Самую большую известность Лоису принесли культовые обложки, которые он разработал для журнала. На них он изображал проблемы расизма, политики, Вьетнамской войны и многие другие.

В настоящий момент Лоис известен как один из самых влиятельных дизайнеров и арт-директоров.

Фото: Pixabay