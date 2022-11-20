Мюзикл «Игорный дом» покажут в Калининграде

20.11.2022

Мюзикл «Игорный дом» покажут в Калининграде

В Калининграде пройдет показ мюзикла «Игорный дом» по произведению А.С Пушкина «Пиковая дама». Об этом информирует Калининградский областной музыкальный театр.

Режиссером-постановщиком и художником-постановщиком стала Елена Сафонова. Хореографию ставила Оксана Холева. 

Мюзикл А.Шевцова можно будет увидеть 27 ноября (воскресенье) в 17:00. Возрастное ограничение 16+, продолжительность действия — полтора часа. 

Премьера постановки состоялась 30 мая 2015 года.

Фото: Pixabay