Дом-музей Александра Островского в Москве отреставрируют к 200-летию драматурга

«Над реставрацией особняка XIX века, в котором родился и провел первые годы жизни классик русской литературы, сейчас работают больше 50 специалистов. Вместе с еще несколькими зданиями усадьбы дом войдет в состав современного выставочного комплекса», — рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Реставрация началась весной 2022 года. Помимо особняка Александра Островского, к музейному комплексу относятся два жилых дома второй половины XIX — начала XX веков, а также богадельня конца XIX века, где воссоздадут атмосферу купеческой пирожковой-чайной.

Руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов отметил, что реставраторам предстоит частично перебрать сруб особняка, укрепить его и заменить отдельные венцы, находящиеся в неудовлетворительном состоянии. В зданиях старинной усадьбы усилят фундаменты, стены, стропильные конструкции и кровлю, восстановят окна и двери по сохранившимся образцам.

Особняк, в котором в 1823 году родился и прожил три года будущий великий драматург Александр Островский, был построен в 1822 году. На рубеже 1870–1880-х годов он перестраивался. В итоге до наших дней сохранилось двухэтажное деревянное строение на кирпичном фундаменте. Фасады первого этажа оштукатурены и декорированы рустом, имитирующим каменную кладку. Фасады второго этажа обшиты тесом. Нижние окна украшены гладкими сандриками (карнизами — горизонтальными «полочками» над наличниками), а верхние обрамлены профилированными наличниками.

В советское время в здании сначала располагались коммунальные квартиры. Затем его передали Государственному центральному театральному музею имени Алексея Бахрушина. В 1984 году в доме открылся Музей Островского, который стал филиалом Бахрушинского. Его собрание насчитывает около 50 тысяч предметов. Это, в частности, дневники, записные книжки и автографы драматурга, а также письма Ивана Тургенева, Федора Достоевского, Николая Некрасова, Петра Чайковского и других деятелей культуры.

Сейчас при поддержке Министерства культуры Российской Федерации идет комплексное создание музейно-театрального центра «Бахрушинский», посвященного истории отечественного театра. Помимо обновленного Дома-музея А.Н. Островского, туда войдут музеи Марии Ермоловой, Михаила Щепкина, Всеволода Мейерхольда и другие учреждения. Их объединит общая концепция, при этом в каждом пространстве будет свое наполнение. Основная часть новой выставочной экосистемы будет располагаться в районе станции метро «Павелецкая», эти объекты откроются в 2024 году. Остальные филиалы — в 2025-м.

Фото: сайт музея