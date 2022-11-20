Мариинский театр и Валерий Гергиев посвящают памяти Майи Плисецкой три показа балета «Спартак»

21, 22 и 23 ноября три представления балета «Спартак» Арама Хачатуряна в постановке Леонида Якобсона Мариинский театр посвящает Майе Михайловне Плисецкой – к ее дню рождения, который весь балетный мир отмечает сегодня, 20 ноября.

Фото: пресс-служба Мариинки

В 1950-х годах постановочный процесс нового балета Арама Хачатуряна шел сразу на двух главных балетных сценах – в Москве и Ленинграде. Но первым «Спартака» поставил Леонид Якобсон – премьера состоялась 27 декабря 1956 года в Театре оперы и балета им. С.М. Кирова (ныне Мариинский театр). Весной 1958 года спектакль, уже в хореографии Игоря Моисеева, показали в Большом театре. Партию Эгины на премьере танцевала Майя Плисецкая, Гармодия – Николай Фадеечев. Спустя четыре года на московской сцене появился и балет Якобсона. Титульную роль тогда исполнял Дмитрий Бегак, а Майя Михайловна выходила в партии Фригии. Позднее она блистала и в постановке Юрия Григоровича – третьей версии знаменитого балета, которая стала визитной карточкой Большого театра.Майя Плисецкая была близким другом маэстро Гергиева и Мариинского театра – выступала на петербургской сцене в годы исполнительской карьеры, принимала личное участие в важных событиях театра, была почетным зрителем многих премьер. Вместе с супругом Родионом Щедриным приезжала на спектакли и фестивали Мариинского театра не только в Санкт-Петербург и Москву, но и на Музыкальный фестиваль Мариинского театра в Самару, а также в регионы по маршруту Московского Пасхального фестиваля и на зарубежные выступления театра. Обращаясь к постановке балетных партитур Родиона Щедрина, созданных для Плисецкой или посвященных ей, театр неизменно находил в лице Майи Михайловны мудрого советчика и помощника.