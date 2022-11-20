Более 200 представителей туриндустрии вошли во Всероссийскую ассоциацию патриотического туризма

20.11.2022

Более 200 представителей туриндустрии вошли во Всероссийскую ассоциацию патриотического туризма

В состав Всероссийской ассоциации патриотического туризма вошли свыше 200 представителей туриндустрии. Ассоциация была создана при Музее Победы 19 июня 2022 года.

«Участниками Всероссийской ассоциации патриотического туризма стали 203 организации. Мы видим, как Ассоциация динамично растёт и развивается, объединяя всех участников, готовых популяризировать историко-патриотические направление в России», - отметили в отделе продвижения экскурсионных программ Музея Победы.

В состав участников Ассоциации вошли Российский союз туриндустрии РСТ, туроператоры, туристические агентства, музеи, туристические информационные центры, отели и научно-образовательные организации. "У членов есть ряд преимуществ, прав и привилегий, которые они получили, вступив в Ассоциацию", - рассказала руководитель проекта, начальник отдела продвижения экскурсионных программ Музея Победы Инна Удовенко.

В рамках деятельности Ассоциации в августе в Музее Победы также была проведена конференция «Патриотический туризм – 2022», на которой участники познакомились с самыми яркими и интересными турами патриотической направленности. "Патриотический туризм — это не только отдых, но и способ образования и просвещения населения, формирование культурного и нравственного потенциала граждан", - подчеркнула Инна Удовенко.

Фото: пресс-служба Музяе Победы