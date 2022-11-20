Более 200 представителей туриндустрии вошли во Всероссийскую ассоциацию патриотического туризма

«Участниками Всероссийской ассоциации патриотического туризма стали 203 организации. Мы видим, как Ассоциация динамично растёт и развивается, объединяя всех участников, готовых популяризировать историко-патриотические направление в России», - отметили в отделе продвижения экскурсионных программ Музея Победы.

В состав участников Ассоциации вошли Российский союз туриндустрии РСТ, туроператоры, туристические агентства, музеи, туристические информационные центры, отели и научно-образовательные организации. "У членов есть ряд преимуществ, прав и привилегий, которые они получили, вступив в Ассоциацию", - рассказала руководитель проекта, начальник отдела продвижения экскурсионных программ Музея Победы Инна Удовенко.

В рамках деятельности Ассоциации в августе в Музее Победы также была проведена конференция «Патриотический туризм – 2022», на которой участники познакомились с самыми яркими и интересными турами патриотической направленности. "Патриотический туризм — это не только отдых, но и способ образования и просвещения населения, формирование культурного и нравственного потенциала граждан", - подчеркнула Инна Удовенко.

Фото: пресс-служба Музяе Победы