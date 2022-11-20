Участников патриотического слета наградили на Ржевском мемориале

Церемония завершила патриотический слет, который прошел 18-19 ноября в Ржевском районе Тверской области. По итогам двух дней работы и финальной военизированной эстафеты были награждены лучшие команды. Во время соревнований ученики 9-11-х классов продемонстрировпли свое мастерство в строевой подготовке, ловкость, быстроту, меткость, умение оказывать первую медицинскую помощь и т.д. Команды участвовали в QR-квесте «Основы ОБЖ и НВП», военизированной эстафете «Командная выручка», конкурсе «Статен в строю, силен в бою».

Во время церемонии на Ржевском мемориале Советскому солдату участники слета возложили цветы к монументу Советскому солдату, а побывали на экскурсии. "Ребята узнали об истории создания мемориала и этапах Ржевской битвы, увидели документы, фотографии, фронтовые письма, воспоминания солдат, а также экспонаты, обнаруженные поисковиками на местах сражений в Тверской области», - рассказала заведующая Ржевским филиалом Музея Победы Марина Копаева.

Фото: пресс-служба Музея Победы