﻿﻿Духовно-просветительский проект «Русь великая моя!» пройдет на сцене Александринского театра

Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Организатор — Росконцерт.

В проекте примут участие: Симфонический оркестр Санкт-Петербурга, художественный руководитель и главный дирижер — народный артист России Сергей Стадлер, Хор Санкт-Петербургской духовной академии РПЦ, дирижер — Раиса Гундяева, Камерный хор Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, художественный руководитель и дирижер — Антон Максимов, Женский хор ГБУ ВО «Донецкая государственная музыкальная академия имени С. С. Прокофьева», художественный руководитель и дирижер – Алиме Мурзаева, Мужской хор «Логос», дирижер — Алексей Покровский, Концертный хор Минского государственного музыкального колледжа им. М. И. Глинки, художественный руководитель и дирижер — Алексей Снитко, Хоровая капелла Московского городского педагогического университета, руководитель — Ольга Ушакова, Хор Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, руководитель — Ольга Ушакова.

На сцену выйдут солисты: лауреаты всероссийских и международных конкурсов — Борис Степанов (тенор), Ярослав Петряник (баритон), Ирина Андрякова (сопрано), Юрий Заряднов (бас), а также фортепианный дуэт в составе: Герман Воробьев и Анастасия Бахвалова.

Фото: Минкультуры РФ