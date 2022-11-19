Florence and the Machine перенесла тур из-за инцидента с Флоренс Уэлч

Солистка группы сломала ногу, из-за чего запланированные концерты переехали на следующий год. Об этом она рассказала поклонникам в соцсетях.





Тур Dance Fever должен был пройти в городах родной для певицы Великобритании. Но, как пояснила Флоренс Уэлч, она испытывает боль, а танцевать с травмой — «плохая идея». Ей рекомендовали не делать этого, чтобы не столкнуться с дальнейшими повреждениями, поделилась артистка. Она не уточнила, при каких обстоятельствах получила перелом.





Певица отметила, что все проданные билеты будут действовать на новые даты и обещала назвать их как можно быстрее.





Также солистка инди-рок-группы назвала Dance Fever своей самой любимой программой за всю историю Florence and the Machine и извинилась перед поклонниками.





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