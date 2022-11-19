В Эрмитаже открылась выставка фотопортретов высшего света XIX века

19 ноября в музее впервые выставили работы французского фотохудожника Ипполита Робийяра, сообщается на сайте учреждения.





Проект «Пантеон Ипполита Робийяра» включает более 50 работ мастера светописи, выполненные в 1860-е годы, когда российская художественная фотография находилась в стадии становления. В экспозицию вошли снимки из собраний обеих столиц. На персональных, парных и групповых портретах изображены представители высшего света и арт-элиты столицы 1860-х годов.





По прибытии в Россию Робийяр писал портреты пастелью. Наибольшую славу ему принесли фотопортреты, которые он делал в ателье в Петербурге. Оно пользовалось особым спросом у монаршей семьи, аристократии и художественной элиты столицы. Сегодня светописные портреты автора представляют образы эпохи. Также они интересны с технической точки зрения. Вершиной его фототворчества считают портреты Романовых.





Проект завершает исследовательский цикл Эрмитажа о становлении фотографии в России. Выставка работает до 19 февраля.





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