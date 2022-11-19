Ченнинг Татум сыграет Джеймса Бонда в альтернативной франшизе

Разработкой новой истории агента 007 занялись режиссер Дэвид Литч и продюсер Саймон Кинберг. Об эт...
Актер планирует уйти в отпуск после исполнения всех обязательств по уже подписанным контрактам. Об...
Netflix показал музыкальное видео на композицию Ciao Papa, которую поет главный герой после ухода ...
Журнал Empire опубликовал новые фрагменты из пятой части приключенческой франшизы, премьера которо...
По итогам девятого эпизода музыкальной программы определились участники последнего выпуска. Решени...
Разработкой новой истории агента 007 занялись режиссер Дэвид Литч и продюсер Саймон Кинберг. Об эт...
Актер планирует уйти в отпуск после исполнения всех обязательств по уже подписанным контрактам. Об...
Netflix показал музыкальное видео на композицию Ciao Papa, которую поет главный герой после ухода ...
Журнал Empire опубликовал новые фрагменты из пятой части приключенческой франшизы, премьера которо...
По итогам девятого эпизода музыкальной программы определились участники последнего выпуска. Решени...
Новый соруководитель студии и режиссер Джеймс Ганн подтвердил в соцсетях срок разработки и презент...
19 ноября на Новой сцене Мариинского театра дадут оперу-сказку Михаила Глинки по поэме Александра ...
19 ноября на стриминге состоялась онлайн-премьера драматического сериала Александра Молочникова. П...
Журнал Empire представил снимок с главным героем приключенческого фильма в исполнении Харрисона Форд...
Английская актриса сыграет Руби Сандей, спутницу Пятнадцатого Доктора, сообщается на сайте легенда...
24 ноября в МДМ пройдет церемония открытия театра «Маска», сообщили организаторы.
Аналитики Box Office Pro назвали предполагаемые кассовые сборы фильма «Путь воды» на старте прокат...
Концерты пройдут по программе Минкультуры РФ «Всероссийские филармонические сезоны», сообщается на...
Создание мемориального комплекса министр культуры РФ обсудила с главой региона во время рабочего виз...
Одно из таких учреждений во время рабочей поездки в Орловскую область посетила глава Минкультуры Р...
О кончине лауреата Grammy проинформировали представители музыкального издательства Boosey and Hawkes...
Экспозиция расположится в Краснодарском выставочном зале изобразительных искусств, сообщила «Новая...
Канадская актриса присоединилась к касту продолжения культовой истории призрака-жулика, сообщил Dire...
19.11.2022