Ченнинг Татум сыграет Джеймса Бонда в альтернативной франшизе

Разработкой новой истории агента 007 занялись режиссер Дэвид Литч и продюсер Саймон Кинберг. Об этом эксклюзивно сообщил Deadline.





Актер может сыграть главную роль в шпионском триллере Red Shirt («Красная рубашка»). О его сюжете неизвестно ничего, кроме того, что это «новый взгляд на Джеймса Бонда, у которого есть потенциал франшизы», отметило издание.





С оригинальным предложением выступил Кинберг (трилогия «Дэдпул»). Он, Татум («Омерзительная восьмерка»), Литч («Быстрее пули») и Келли Маккормик займутся продюсированием проекта.





Годом ранее вышел режиссерский дебют Татума (совместно с Ридом Каролином) «Лилу и Бриггс». В этом году дебютировала приключенческая комедия «Затерянный город» с Татумом и Сандрой Баллок. А в начале 2023-го состоится премьера триквела «Супер Майка!», в котором актер исполнит последний танец с Сальмой Хайек.





Фото: кадр из Dog