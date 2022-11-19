Вышел ролик с песней Пиноккио из анимационной ленты Гильермо дель Торо

Netflix показал музыкальное видео на композицию Ciao Papa, которую поет главный герой после ухода из дома. Послушать ее можно на YouTube-канале сервиса.





В ролике из «Пинокио Гильермо дель Торо» звучит песня в исполнении Грегори Манна, который подарил голос деревянному мальчику. Музыку к композиции написал Александр Деспла, слова — Робан Кац и дель Торо.





Авторы представили оригинальную версию истории о кукле, которая хочет стать настоящим мальчиком. Вероятно, зрители уже знают эту историю, но на самом деле — не знают, отмечается в описании. Действие разворачивается в фашистской Италии незадолго до Второй мировой.





Вместе с дель Торо постановкой фильма в технике стоп-моушен занимался Марк Густафсон. В актерский состав также вошли Дэвид Брэдли, Юэн Макгрегор, Тильда Суинтон и др.





Кинотеатральная премьера картины назначена на ноябрь, а цифровая — на начало декабря.



