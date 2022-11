Вышел первый кадр с антагонистом «Индианы Джонса 5». Это герой Мадса Миккельсена

Журнал Empire опубликовал новые фрагменты из пятой части приключенческой франшизы, премьера которой ожидается будущим летом.





На одном из кадров представлен Воллер — главный антагонист истории. Он охотится за артефактом, чтобы изменить прошлое и сделать лучше настоящее. Прообразом персонажа послужила реальная личность — инженер Вернер фон Браун. На втором снимке изображен Клабер, помощник Воллера в исполнении Бойда Холбрука.





Также раскрыт сюжет кинокартины. Он развернется в разгар космической гонки между США и СССР, когда американской лунной программой руководят экс-нацисты. Они планируют найти на Луне некий артефакт.





Режиссером пятой части выступает Джеймс Мэнголд («Логан»). Индиану Джонса в последний раз играет Харрисон Форд. В беседе с изданием он пояснил, что вернулся к образу, чтобы показать археолога и авантюриста в конце его пути.





Первый трейлер приключенческого экшна планируют выпустить в декабря. Релиз ленты в кинотеатрах намечен на конец июня 2023 года.





Фото: кадр из The Kingdom of the Crystal Skull