В финал шоу «Фантастика» на Первом канале вышли семь персонажей

По итогам девятого эпизода музыкальной программы определились участники последнего выпуска. Решение приняло жюри в эфире передачи, транслировавшейся 18 ноября.





Судьи отказались от оценивания номеров и пригласили в финал всех семерых аватаров.





В полуфинальном выпуске участники, выступающие в цифровых образах, спели вместе с отечественными звездами. Сирена исполнила «Дельфина и русалку» с Игорем Николаевым, предположившим, что он выступил с начинающей артисткой. Роза Марковна представила песню в дуэте с Михаилом Боярским. Кот оторвался вместе с Александром Маршалом, спев Moscow Сalling.





Парой Катюши стал Филипп Киркоров. По мнению поп-короля российской сцены, за образом скрывается состоявшаяся певица. Бутон и Ирина Тонева спели «фаббричный» хит 2000-х годов «Понимаешь». Дуэт «Аэропорты» сделали Сталкер и Владимир Пресняков, который заявил, что такое владение голосом, как у его партнера, он знает только у одного певца. Миранда и Лев Лещенко исполнили «Вечную любовь» из киноленты «Тегеран-43».





Финальный выпуск «Фантастики» выйдет в эфир 25 ноября.





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