В ближайшие два месяца Ганн и Сафран представят план развития DC

Новый соруководитель студии и режиссер Джеймс Ганн подтвердил в соцсетях срок разработки и презентации плана.





В течение двух месяцев он и второй глава DC Studios и продюсер Питер Сафран презентуют свое видение развития вселенной DC топ-менеджменту Warner Bros. Discovery. Ранее об этом сообщали инсайдеры.





Также Ганн ответил всем журналистов по поводу работы сразу в двух студиях Marvel и DC, производящих масштабные супергеройские блокбастеры. Он подчеркнул: несмотря на начало работы во второй кинокомпании, до мая он трудится и в первой, поскольку последние десять лет жизни серьезно занимался «Стражами галактики» для нее.





Режиссер заявил, что не собирается бросать трилогию и тысячи людей, работавших над ней. «Конец света не наступит, если любишь обе компании», — подчеркнул Ганн.





Ближайшим релизом «Стражей» станет рождественский спецвыпуск, дебютирующий на стриминге Disney+ 25 ноября. Третья и финальная часть основной трилогии выйдет в кинотеатрах в начале мая 2023 года.





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