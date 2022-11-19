Мариинка отмечает 180-летие мировой премьеры оперы «Руслан и Людмила»

19 ноября на Новой сцене Мариинского театра дадут оперу-сказку Михаила Глинки по поэме Александра Пушкина, сообщается на сайте учреждения.





Постановка дебютировала в ноябре 1842 году на сцене Большого (Каменного) театра в Петербурге, с него начинается история Мариинки.





Эпический спектакль повествует о Руслане и его невесте Людмиле, «испытаниях и искушениях, борьбе света и тьмы», отмечается в описании спектакля.





Нынешняя постановка дебютировала в 1994 году. В ней присутствуют восстановленные орнаменты К. Коровина и А. Головина из версии 1904-го, а также танцы и шествия М. Фокина из спектакля 1917 года.





С 2021-го оперу дают на Новой сцене в обновленном свете и с новым составом исполнителей. В Мариинке ее назвали не только «музейным экспонатом» и «исторической реконструкцией», но и «живым художественным организмом».



