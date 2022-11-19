«Сказочный» концерт Лолиты в Петербурге закончился вызовом ОМОНа

Певица рассказала в соцсетях, как прошло ее выступление в культурной столице России.





17 ноября Лолита выступила в БКЗ «Октябрьский». По ее словам, петербургский концерт был сумасшедшим, «правда, закончился вызовом ОМОНа».





Помощь правоохранителей потребовалась из-за нескольких зрителей, которые «наподругомились» в буфете концертного зала, после чего не хотели покидать свои места и требовали продолжения мероприятия. Не считая этого инцидента, «всё было сказочно», подчеркнула артистка.





Лолита добавила, что отдохнет пару дней и снова отправится на гастроли. Согласно афише на сайте исполнительницы, ее график расписан до середины декабря. Ближайшее выступление пройдет в Рязани, где ее ждут 21 ноября. 25-го запланирован концерт в Твери, а 26-го — в Калуге.





До Северной столицы Лолита выступила в Красноярске. Концерт состоялся 14 ноября, в день рождения певицы.





Фото: кадр из клипа «Марлен»