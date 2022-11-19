Новый театр открывается в первом креативном кластере Москвы

Английская актриса сыграет Руби Сандей, спутницу Пятнадцатого Доктора, сообщается на сайте легенда...
24 ноября в МДМ пройдет церемония открытия театра «Маска», сообщили организаторы.
Аналитики Box Office Pro назвали предполагаемые кассовые сборы фильма «Путь воды» на старте прокат...
Концерты пройдут по программе Минкультуры РФ «Всероссийские филармонические сезоны», сообщается на...
Создание мемориального комплекса министр культуры РФ обсудила с главой региона во время рабочего виз...
Английская актриса сыграет Руби Сандей, спутницу Пятнадцатого Доктора, сообщается на сайте легенда...
24 ноября в МДМ пройдет церемония открытия театра «Маска», сообщили организаторы.
Аналитики Box Office Pro назвали предполагаемые кассовые сборы фильма «Путь воды» на старте прокат...
Концерты пройдут по программе Минкультуры РФ «Всероссийские филармонические сезоны», сообщается на...
Создание мемориального комплекса министр культуры РФ обсудила с главой региона во время рабочего виз...
Одно из таких учреждений во время рабочей поездки в Орловскую область посетила глава Минкультуры Р...
О кончине лауреата Grammy проинформировали представители музыкального издательства Boosey and Hawkes...
Экспозиция расположится в Краснодарском выставочном зале изобразительных искусств, сообщила «Новая...
Канадская актриса присоединилась к касту продолжения культовой истории призрака-жулика, сообщил Dire...
Производством фильма «Медведева против Медведевой» занимаются «Красный квадрат» и команда спортсме...
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За перезагрузку фантастического экшна 1981 года будет отвечать команда режиссеров Radio Silence, п...
Бюджет предпоследней части гоночной франшизы вырос до $340 млн, сообщили информированные источники и...
В Дели, Калькутте и Мумбаи выступят три российских коллектива, которые продемонстрируют разнообраз...
После выхода следующего фильма о боге-громовержце по киновселенной Marvel актер может не вернуться...
Вынесенный летом приговор в отношении Александра Васильева отменен. Такое решение принял Верх-Исет...
Кинокомпания Sony расширит вселенную Дружелюбного соседа несколькими сериалами. Первый из них будет ...
Совместное мероприятие России и Узбекистана к 30-летию дипотношений двух стран посетила делегация Ми...
19.11.2022