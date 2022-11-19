Новый театр открывается в первом креативном кластере Москвы

24 ноября в МДМ пройдет церемония открытия театра «Маска», сообщили организаторы.



Зал рассчитан на 610 мест. Предполагается, что в помещении будут выступать труппы театров из разных городов РФ, что позволит публике знакомиться с многообразием театрального искусства страны. «Театр театров «Маска» создавался на частные деньги. Над его оснащением трудились сотрудники ГАБТа, Театра Наций и «Ленкома». Создание зала является проектом СЦДК и Директорской ложи театров Москвы.



Летом МДМ первым в Москве стал креативным кластером. Теперь в нем будут работать два театральных зала, что сделает его точкой притяжения на культурной карте столицы.





Фото: Московский дворец молодежи