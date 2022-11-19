«Аватару 2» спрогнозировали более $500 млн в первый уикенд

Аналитики Box Office Pro назвали предполагаемые кассовые сборы фильма «Путь воды» на старте проката в мире.





По мнению экспертов, долгожданное продолжение фэнтези-истории от режиссера Джеймса Кэмерона соберет в Северной Америке только $136-175 млн. Большую часть бокс-офиса обеспечит показ картины в других странах.





Также они выделили факторы, которые могут обеспечить хороший финансовый старт. Новую ленту позиционируют как эпическую историю, для создания которой авторы разработали различные новаторские решения. К тому на продвижение влияет имя режиссера — работы Джеймса Кэмерона востребованы у разных групп зрителей.





«Путь воды» появится на широких экранах 16 декабря. В сиквеле зрители увидят семью Нейтири и Джейка, над племенем которых вновь нависнет угроза.





Фото: кадр из фильма Аvatar 2