Артисты Капеллы Санкт-Петербурга выступят в Туле и Белгороде

19.11.2022
Концерты пройдут по программе Минкультуры РФ «Всероссийские филармонические сезоны», сообщается на сайте ведомства.
Первый концерт состоится 19 ноября в Доме Дворянского собрания в Туле. В программе — хоровая мистерия «Перезвоны» Гаврилина. За дирижерский пульт встанет худрук и главный дирижер Певческой капеллы Владислав Чернушенко.
20 ноября вокалисты выступят в Тульской филармонии в сопровождении ее Симфонического оркестра. Публика услышит «Колокола» Рахманинова и Симфонию № 5 Чайковского. Дирижировать будет худрук и главный дирижер Симфонического оркестра Капеллы Александра Чернушенко.
Заключительное гастрольное представление артисты дадут в Белгородской филармонии 22 ноября. Прозвучат русские народные песни и духовные произведения Рахманинова, Свиридова, Косолапова и др. Дирижер — В. Чернушенко.
Программа министерства нацелена на возрождение активной гастрольной жизни по всей стране, а также обеспечение доступа к культуре для жителей регионов РФ.
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ