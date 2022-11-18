Американский композитор Нед Рорем умер в 99 лет

О кончине лауреата Grammy проинформировали представители музыкального издательства Boosey and Hawkes (UK).





Композитор, писатель, педагог скончался 18 ноября в своем доме в Нью-Йорке. Рядом с ним находились его родственники и друзья, говорится в сообщении.





Будущий композитор учился в Чикаго, Филадельфии и Нью-Йорке. Несколько лет прожил в Марокко и Франции, где познакомился с ведущими деятелями культуры того времени. За годы творческой карьеры Рорем создал более десяти опер, три симфонии, десятки произведений для оркестра, десятки камерных, вокальных, хоровых сочинений и песен.





Также он выпустил несколько дневников, в которых подробно описывал свои жизнь и отношения на протяжении 1950-1980-х годов, сборников эссе и писем. В середине 1970-х годов был удостоен «Пулитцера» в номинации «Музыка», а в середине 1980-х — премии Академии звукозаписи США «Грэмми».





Его самыми известными учениками стали Дэвид Хорн (Шотландия) и Дарон Хаген (США).





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