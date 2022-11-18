Выставка «90-е! Свобода творчества и джаз» пройдет в Краснодаре

Экспозиция расположится в Краснодарском выставочном зале изобразительных искусств, сообщила «Новая Кубань».





С 23 ноября по 4 декабря на площадке будут представлены более 100 живописных и графических работ, созданных более чем 50 авторами.





Проект покажет развитие отечественного изобразительного искусства в последнее десятилетие ХХ века. Тогда в постсоветской России стали широко известны имена и работы авангардистов, экспрессионистов, сюрреалистов, дадаистов, концептуалистов, абстракционистов, оп-арт-художников и др., что отразилось в творчестве российских художников.





Посетители смогут проследить тенденции современного искусства и особенности южной школы живописи РФ, отметили в ККВЗИИ.





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