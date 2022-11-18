Кэтрин О’Хара из «Битлджуса» сыграет в сиквеле фильма Тима Бертона

Канадская актриса присоединилась к касту продолжения культовой истории призрака-жулика, сообщил Direct.





О’Хара, известная по роли матери Кевина из дилогии «Один дома», подписала договор о съемках в «Битлджусе 2». Она вернется к роли Делии Дитц, мачехи Лидии — героини Вайноны Райдер.





Подробности сюжета фильма неизвестны. Пока он не обзавелся режиссером. Ранее сообщалось, что к своим ролям вернутся Райдер и Майкл Китон, сыгравший Битлджуса.





Разговоры о создании сиквела Beetlejuice ведутся более 10 лет. Режиссер оригинальной ленты одобрительно высказывался об этой идее, однако о его участии в проекте не сообщалось. Китон заявлял, что черная комедия Бёртона — единственный проект, в который он бы действительно хотел вернуться.





Фильм дебютировал в 1988 году и заработал в прокате в пять раз больше, чем стоило его производство. Также он получил несколько «Сатурнов», «Оскар» за грим и приобрел культовый статус.





Фото: кадр из Beetlejuice