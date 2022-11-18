Завершились съемки документальной ленты о фигуристке Евгении Медведевой

18.11.2022

Завершились съемки документальной ленты о фигуристке Евгении Медведевой
Производством фильма «Медведева против Медведевой» занимаются «Красный квадрат» и команда спортсменки, сообщает ТАСС.

В пресс-службе проекте обещали представить зрителям «честный и откровенный рассказ» о жизни обладательницы олимпийского серебра и чемпионки мира. Разработка картины стартовала в 2019 году. Съемочная группа провела с главной героиней сотни часов. 

В фильме покажут тренировки спортсменки и работу над новыми номерами, ее дом. Также в нем расскажут о начале карьеры будущей чемпионки, сотрудничестве с тренером Этери Тутберидзе и возможностях, которые могут появиться после ухода из профессионального спорта. 

Как отметила Медведева, она никогда не была против фигуристок Алины Загитовой или Александры Трусовой — она всегда была против самой себя. 

Дата премьеры пока не назначена. 

Фото: Pixabay