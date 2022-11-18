Завершились съемки документальной ленты о фигуристке Евгении Медведевой

Производством фильма «Медведева против Медведевой» занимаются «Красный квадрат» и команда спортсме...
Формат празднования определен в соответствии с результатами голосования на портале «Активный гражд...
За перезагрузку фантастического экшна 1981 года будет отвечать команда режиссеров Radio Silence, п...
Бюджет предпоследней части гоночной франшизы вырос до $340 млн, сообщили информированные источники и...
В Дели, Калькутте и Мумбаи выступят три российских коллектива, которые продемонстрируют разнообраз...
Производством фильма «Медведева против Медведевой» занимаются «Красный квадрат» и команда спортсме...
Формат празднования определен в соответствии с результатами голосования на портале «Активный гражд...
За перезагрузку фантастического экшна 1981 года будет отвечать команда режиссеров Radio Silence, п...
Бюджет предпоследней части гоночной франшизы вырос до $340 млн, сообщили информированные источники и...
В Дели, Калькутте и Мумбаи выступят три российских коллектива, которые продемонстрируют разнообраз...
После выхода следующего фильма о боге-громовержце по киновселенной Marvel актер может не вернуться...
Вынесенный летом приговор в отношении Александра Васильева отменен. Такое решение принял Верх-Исет...
Кинокомпания Sony расширит вселенную Дружелюбного соседа несколькими сериалами. Первый из них будет ...
Совместное мероприятие России и Узбекистана к 30-летию дипотношений двух стран посетила делегация Ми...
Релиз шпионского экшна с подзаголовком «Искусство побеждать» состоится на три недели раньше запланир...
Постановщик Баббар Субхаш рассказал ТАСС о перспективах сотрудничества Индии и России в киноиндуст...
Актер сыграет детектива-бунтаря Фрэнка Буллита в новой оригинальной истории, сообщил Deadline. ...
Предложение возглавить художественную составляющую работы Волковского театра в Ярославле поступило...
С 18 ноября по 26 февраля пройдет масштабная экспозиция произведений живописца, исследователя, рес...
Мероприятие начнет работу 18 ноября и пройдет при поддержке ПФКИ, Минкультуры России и Свердловско...
Американская актриса Кэйли Спэни ведет переговоры об участии в проекте по культовой сай-фай-франши...
Второй сезон детективного драмеди об отечественных кровопийцах дебютирует 13 декабря, говорится в те...
18.11.2022