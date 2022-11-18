Завершились съемки документальной ленты о фигуристке Евгении Медведевой

Производством фильма «Медведева против Медведевой» занимаются «Красный квадрат» и команда спортсменки, сообщает ТАСС.





В пресс-службе проекте обещали представить зрителям «честный и откровенный рассказ» о жизни обладательницы олимпийского серебра и чемпионки мира. Разработка картины стартовала в 2019 году. Съемочная группа провела с главной героиней сотни часов.





В фильме покажут тренировки спортсменки и работу над новыми номерами, ее дом. Также в нем расскажут о начале карьеры будущей чемпионки, сотрудничестве с тренером Этери Тутберидзе и возможностях, которые могут появиться после ухода из профессионального спорта.





Как отметила Медведева, она никогда не была против фигуристок Алины Загитовой или Александры Трусовой — она всегда была против самой себя.





Дата премьеры пока не назначена.





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