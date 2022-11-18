Новый год в Москве пройдет без уличных концертов и фейерверков

Формат празднования определен в соответствии с результатами голосования на портале «Активный гражданин», говорится в сообщении мэра города Сергея Собянина.





По его словам, в голосовании участвовали около 300 тысяч человек. Большинство из них поддержали украшение города и проведение мероприятий. При этом более половины высказались против массовых концертов на улицах. Фейерверки тоже отменили.





Столичный градоначальник заявил, что встреча 2023 года посвящается военным и работникам ОПК.





Для жителей и гостей столицы будут работать фестиваль «Путешествие в Рождество», главный городской каток на ВДНХ, ярмарки, Почта Деда Мороза и др. Для детей проведут традиционные ёлки, в том числе «Ёлку мэра» и другие мероприятия. Праздничные мероприятия подготовили и для семей мобилизованных москвичей.





В парках и других местах будут работать пункты приема гуманитарной помощи. Часть средств, полученных предпринимателями от проведения ярмарок, и все средства городского бюджета от мероприятий переведут на поддержку военных и их семей, а также на восстановление территорий, добавил Собянин.





Фото: Pixabay