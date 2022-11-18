Ребут «Побега из Нью-Йорка» Джона Карпентера снимут авторы «З/Л/О»

18.11.2022
За перезагрузку фантастического экшна 1981 года будет отвечать команда режиссеров Radio Silence, пишет Deadline.
Постановкой нового Escape from New York займутся Мэттью Беттинелли-Олпин, Тайлер Джиллетт и Чад Виллелла. Режиссер оригинального фильма с Куртом Расселом в главной роли выступит исполнительным продюсером проекта. Сейчас ребуту не хватает сценариста — его активно ищут, отмечает портал. Кто сыграет главного героя, пока неизвестно.
Действие «Побега из Нью-Йорка» разворачивается во время третьей мировой войны. В конце 1990-х уровень преступности в США вырастает настолько, что весь Манхэттен превращается в тюрьму. Там оказывается и президент, захваченный революционерами. Спасти главу государства поручают «Змею» Плиссену (Рассел). Он должен успеть выполнить задание до того, как подействует введенный в его организм смертельный препарат.
Дистопический экшн получил сиквел «Побег из Лос-Анджелеса» (1996), жанр которого Карпентер назвал «ковбойским нуаром» или «вестерном из будущего».
Фото: кадр из Escape from New York