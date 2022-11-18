Фестиваль российской культуры пройдет в Индии

В Дели, Калькутте и Мумбаи выступят три российских коллектива, которые продемонстрируют разнообраз...
После выхода следующего фильма о боге-громовержце по киновселенной Marvel актер может не вернуться...
Вынесенный летом приговор в отношении Александра Васильева отменен. Такое решение принял Верх-Исет...
Кинокомпания Sony расширит вселенную Дружелюбного соседа несколькими сериалами. Первый из них будет ...
В Дели, Калькутте и Мумбаи выступят три российских коллектива, которые продемонстрируют разнообраз...
После выхода следующего фильма о боге-громовержце по киновселенной Marvel актер может не вернуться...
Вынесенный летом приговор в отношении Александра Васильева отменен. Такое решение принял Верх-Исет...
Кинокомпания Sony расширит вселенную Дружелюбного соседа несколькими сериалами. Первый из них будет ...
Совместное мероприятие России и Узбекистана к 30-летию дипотношений двух стран посетила делегация Ми...
Релиз шпионского экшна с подзаголовком «Искусство побеждать» состоится на три недели раньше запланир...
Постановщик Баббар Субхаш рассказал ТАСС о перспективах сотрудничества Индии и России в киноиндуст...
Актер сыграет детектива-бунтаря Фрэнка Буллита в новой оригинальной истории, сообщил Deadline. ...
Предложение возглавить художественную составляющую работы Волковского театра в Ярославле поступило...
С 18 ноября по 26 февраля пройдет масштабная экспозиция произведений живописца, исследователя, рес...
Мероприятие начнет работу 18 ноября и пройдет при поддержке ПФКИ, Минкультуры России и Свердловско...
Американская актриса Кэйли Спэни ведет переговоры об участии в проекте по культовой сай-фай-франши...
Второй сезон детективного драмеди об отечественных кровопийцах дебютирует 13 декабря, говорится в те...
17 ноября на стриминге стартовало новое шоу от сценаристки Янтье Фрисе и режиссера Барана бо Одара...
Режиссер «Чужого» Ридли Скотт значится среди продюсеров ленты «Хронология воды», сообщил Deadline....
Актер и шоумен, который 10 лет вел вокальный конкурс на Первом канале, подтвердил в комментарии РИ...
Министр культуры РФ Ольга Любимова считает главной задачей развитие и активизацию конце...
18.11.2022