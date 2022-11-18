Фестиваль российской культуры пройдет в Индии

18.11.2022

Фестиваль российской культуры пройдет в Индии
В Дели, Калькутте и Мумбаи выступят три российских коллектива, которые продемонстрируют разнообразие народного творчества России. Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.

Фестиваль пройдет с 21 по 28 ноября. Индийских зрителей ждут концерты Госансамбля танца Дагестана «Лезгинка», музыкального ансамбля «Терем-квартет» и Ансамбля казачьей песни «Криница». 

Первые концерты состоятся с 21 по 23 ноября на севере республики в Дели. Далее ансамбли отправятся на восток страны, где с 23-го по 25-е дадут выступления в Калькутте (официальное название города — Колката). Завершится фестиваль на западе, где расположен крупнейший мегаполис Индии — Мумбаи (ранее — Бомбей). 

Мероприятие проводится при поддержке министерств культуры Индии и России. Организатором выступает Росконцерт. 

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ