Суд оправдал охранника, пририсовавшего глаза «Трем фигурам» Анны Лепорской

18.11.2022
Вынесенный летом приговор в отношении Александра Васильева отменен. Такое решение принял Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга, сообщило РИА Новости.
Апелляционная инстанция отменила приговор первой инстанции из-за «отсутствия состава преступления», сказал судья Николай Морозов. По его словам, обвинение не может основываться на предположениях. Вина подсудимого не доказана. За ним признано право на реабилитацию, добавил председатель суда.
Также в отношении ветерана войны в Чечне и инвалида отменены ранее принятые меры: принудительное лечение, обязательные работы и подписка о невыезде.
Инцидент произошел в декабре 2022-го, когда в «Ельцин-центре» выставлялись полотна из Третьяковки. Одним из них была работа ученицы Казимира Малевича. Охранник ручкой пририсовал глаза лицам, представленным на картине Анны Лепорской. Реставрационные работы покрыла страховка. Васильев признал вину.