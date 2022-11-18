Стартовала разработка спин-оффа «Человека-паука» о героине Щёлк

Кинокомпания Sony расширит вселенную Дружелюбного соседа несколькими сериалами. Первый из них будет транслироваться на Amazon Prime Video, пишет Deadline.





Создательницей игрового шоу Silk: Spider Society выступает Анджела Кэнг, известная по работе над долгоиграющей зомби-франшизой The Walking Dead. Режиссер и каст пока не утверждены.





История разворачивается вокруг американки корейского происхождения Синди Мун, которая после укуса паука получает такие же способности, как у Питера Паркера.





Сольный сериал станет частью киновселенной Человека-паука от Sony. При этом героиня уже появлялась в кино — в лентах по MCU. В марвеловских фильмах ее сыграла Тиффани Эспенсен. Вернется ли актриса к роли, не уточняется.





Предполагается выпустить сериал сначала на стриминге MGM+, а позже — на Prime Video. Даты начала съемок и дебюта шоу пока не названы.



