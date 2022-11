Опубликован трейлер вестерна The Old Way с Николасом Кейджем

Роликом по фильму поделилась компания Lionsgate на официальном ютьюб-канале.





Стрелок на пенсии и примерный семьянин Колтон Бриггс (Кейдж) вновь берется за револьвер, когда бандиты приходят в его дом. Его неожиданной напарницей в деле мести становится 12-летняя дочь (Райан Кира Армстронг), которую отец учит стрелять и берет с собой на поиски виновных. В финале их ждет судьбоносный момент, гласит синопсис.





Вестерн снял Бретт Доноху. Актерский ансамбль вместе с исполнителями главных ролей составили Ноа Ле Гро, Ник Сирси, Абрахам Бенруби и др.





6 января The Old Way дебютирует в кинотеатрах, а 13 января — в «цифре».









Фото: кадр из трейлера The Old Way