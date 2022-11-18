Форум образования в области культуры прошел в Ташкенте

Совместное мероприятие России и Узбекистана к 30-летию дипотношений двух стран посетила делегация Минкультуры РФ во главе с замминистра Надеждой Преподобной, говорится в пресс-релизе.





Ректор Госинститута искусств и культуры Узбекистана Иброхим Юлдашев и замглавы Минкультуры РФ открыли пленарное заседание форума. Надежда Преподобная отметила, что предложения российской стороны нацелены на поддержку и обновление традиций российско-узбекского сотрудничества в сфере образования, заложенные в советский период. Она выразила надежду на то, что форум станет площадкой для разработки «общего плана совместных действий».





Участниками форума стали главы образовательных учреждений в области культуры и искусства. Они обсудили настоящее и будущее сотрудничества двух государств, подготовку кадров и повышение квалификации работников отрасли. По итогам деловой части стороны подписали меморандум о взаимопонимании между ГИИУ им. Маннона Уйгура и СПбГИКиТ.





В рамках мероприятия открылась фотовыставка, посвященная реставрации Кижского погоста — объекта Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, а также прошли мастер-классы преподавателей ГИТИСа.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ