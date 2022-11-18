«Операция "Фортуна"» Гая Ричи сменила дату премьеры в России

Релиз шпионского экшна с подзаголовком «Искусство побеждать» состоится на три недели раньше запланированного срока, сообщил «БК».





Новый фильм с Хью Грантом, Джошем Хартнеттом и Джейсоном Стэйтемом выйдет в российский прокат 5 января. На это же число назначена мировая премьера картины. Ранее предполагалось выпустить Operation Fortune в РФ 26 января.





Лента поменялась местами в афишах кинотеатров с «Моей пиратской свадьбой». Каст экшн-комедии возглавили Дженнифер Лопес и Джош Дюамель. Прокатчик Global Film не уточнил причины изменения графика премьеры.





Шпионский боевик Гая Ричи рассказывает об элитном агенте (Стэйтем), который должен прервать цепочку продажи оружия. Несмотря на отвращение к командной работе, он объединяется с лучшими профессионалами из разных стран, а также актером (Хартнетт), чтобы подобраться к криминальному боссу (Грант).





17 ноября в российский прокат вышел триллер с Евой Грин «Дурной глаз».





Фото: кадр из трейлера Operation Fortune: Ruse de guerre