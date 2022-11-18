Брэдли Купер снимется у Стивена Спилберга в полицейском триллере

Актер сыграет детектива-бунтаря Фрэнка Буллита в новой оригинальной истории, сообщил Deadline.





Буллит — герой одноименного фильма Питера Йетса 1968 года, который первым представил образ принципиального полицейского, нарушающего правила и приказы ради обезвреживания преступников. Впоследствии такие герои не раз появлялись в американском кино и пользовались популярностью у аудитории.





Как отметил портал, Купер и Спилберг давно хотели поработать вместе. Ожидается, что их совместным проектом станет пока безымянный фильм по роману «Немой свидетель» Роберта Л. Фиша. Предполагается, что это будет новая история, а не ремейк первой экранизации.





По сюжету Буллиту поручают обеспечить безопасность важного свидетеля, который должен дать показания на боссов мафии, обеспечив карьерное продвижение политику.





В оригинальной ленте лейтенанта сыграл Стив Маккуин. Его сын и внучка Чад Маккуин и Молли Маккуин значатся среди продюсеров фильма Спилберга, сценарий которого разрабатывает Джош Сингер.





Фото: кадр из A Star Is Born