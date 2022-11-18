Худруком Театра им. Волкова стал Валерий Кириллов

С 18 ноября по 26 февраля пройдет масштабная экспозиция произведений живописца, исследователя, рес...
Мероприятие начнет работу 18 ноября и пройдет при поддержке ПФКИ, Минкультуры России и Свердловско...
Американская актриса Кэйли Спэни ведет переговоры об участии в проекте по культовой сай-фай-франши...
Второй сезон детективного драмеди об отечественных кровопийцах дебютирует 13 декабря, говорится в те...
Предложение возглавить художественную составляющую работы Волковского театра в Ярославле поступило...
С 18 ноября по 26 февраля пройдет масштабная экспозиция произведений живописца, исследователя, рес...
Мероприятие начнет работу 18 ноября и пройдет при поддержке ПФКИ, Минкультуры России и Свердловско...
Американская актриса Кэйли Спэни ведет переговоры об участии в проекте по культовой сай-фай-франши...
Второй сезон детективного драмеди об отечественных кровопийцах дебютирует 13 декабря, говорится в те...
17 ноября на стриминге стартовало новое шоу от сценаристки Янтье Фрисе и режиссера Барана бо Одара...
Режиссер «Чужого» Ридли Скотт значится среди продюсеров ленты «Хронология воды», сообщил Deadline....
Актер и шоумен, который 10 лет вел вокальный конкурс на Первом канале, подтвердил в комментарии РИ...
Министр культуры РФ Ольга Любимова считает главной задачей развитие и активизацию конце...
Продолжение российского кинокомикса поставит режиссер оригинала Олег Трофим, говорится в посте Tel...
Более 230 тыс. человек приняли участие в культурно-просветительских программах для школьников с 20...
Цель фестиваля — самореализация создателей фильмов, формирование творческого потенциала региона, защ...
В Калининграде стартовали Дни Эрмитажа. Они пройдут на площадке областного музея изобразительных и...
Сотрудники федерального Псковского музея-заповедника открыли мемориальную выставку личных вещей комп...
О запуске программы сообщил депутат Госдумы РФ, член фракции «Справедливая Россия — За правду» Дми...
Выставка «Прыжки в высоту с короткого разбега» о первом полете экс-рекордсмена мира п...
До 7 декабря принимают заявки на участие в шестом конкурсе «Создай экспонат для Эрмитажа», сообщаетс...
Режиссер хочет создать шоу из восьми эпизодов. Об этом он рассказал на презентации своей книги Cin...
18.11.2022