Худруком Театра им. Волкова стал Валерий Кириллов

Предложение возглавить художественную составляющую работы Волковского театра в Ярославле поступило актеру и режиссеру от главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой, сообщила пресс-служба ведомства.





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Кириллов работает в первом русском публичном театре более 40 лет. Как отметила Любимова, это «абсолютно свой человек» в учреждении, где он талантом и верностью он заслужил уважение коллег.





Министр культуры вырзали уверенность в том, что новый худрук «поможет справляться с управленческими задачами» и продолжит развивать театр в направлении, заданном его предшественником.





Помимо работы в Театре им. Волкова, Валерий Кириллов занимался преподаванием актерского мастерства в Театральном институте в Ярославле и руководил курсом при театре.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ