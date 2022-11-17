В Екатеринбурге стартуют фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра»

17.11.2022
Мероприятие начнет работу 18 ноября и пройдет при поддержке ПФКИ, Минкультуры России и Свердловской области, сообщили организаторы.
Фестиваль открывается в день основания уральской столицы, что придает еще большей праздничности событию, отметил продюсер проекта Дмитрий Калантаров.
Мероприятия первого дня пройдут в Свердловской детской филармонии. Состоится мастер-класс худрука ДМТЮА (Москва) Александра Федорова для юных актеров о методах системы Станиславского. Программу продолжит дискуссия «Театр для детей и театр, где играют дети» с участием режиссеров, руководителей учреждений и др. Открытие фестиваля и первый показ намечены на вечер. Театр мюзикла представит краш-мюзикл «Сирано де Бержерак».
Фестиваль продлится до 28 ноября и завершится церемонией вручения премии.
Фото предоставлено пресс-службой фестиваля