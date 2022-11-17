Звезда сериала «Мейр из Исттауна» может сняться в новом «Чужом»

17.11.2022
Американская актриса Кэйли Спэни ведет переговоры об участии в проекте по культовой сай-фай-франшизе, сообщил Deadline.
Новый фильм по вселенной Alien снимает уругвайский постановщик Феде Альварес по собственному сценарию. Компания режиссера оригинальной ленты 1979 года Ридли Скотта занимается продюсированием. Подробности сюжета пока не уточняются.
Ожидается, что лента представит самостоятельную историю, которая не будет связана с сюжетами ранее вышедших фильмов.
Действие фильмов по миру «Чужого» разворачивается в будущем, когда обитатели Земли свободно передвигаются по космосу и колонизируют другие планеты. Однажды люди знакомятся с ксеноморфами, которые обладают агрессивным нравом и пытаются уничтожить живых существ, оказывающихся рядом с ними.
Ранее сообщалось, что Кэйли Спэни пополнила актерский ансамбль кинокартины «Присцилла» Софии Копполы, который снимается по мемуарам супруги Элвиса Пресли.
Фото: кадр из сериала How It Ends