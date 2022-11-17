Netflix выпустил мистический сериал «1899» от создателей «Тьмы»

17.11.2022

Netflix выпустил мистический сериал «1899» от создателей «Тьмы»
17 ноября на стриминге стартовало новое шоу от сценаристки Янтье Фрисе и режиссера Барана бо Одара.

Сюжет драматического шоу с элементами мистики и хоррора разворачивается на корабле, который отправляется из Лондона в США. В пути европейцы сталкиваются с другим судном, встреча с которым оборачивается для них кошмаром. Самые страшные тайны беглецов начинают раскрываться против их воли. Авторы обещали зрителям много загадок. 

Всего в первом сезоне восемь эпизодов. В касте проекта значатся Антон Лессер, Александр Виллауме, Анайрин Барнард, Матильда Олливье и др.

Ранее супруги выпустили на Netflix научно-фантастический проект «Тьма» о путешествиях во времени. Еще одним успешным проектом соавторов стал фантастический триллер «Кто я» о хакерах и альтернативной реальности.

Фото: кадр из трейлера «1899»