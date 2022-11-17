Дмитрий Нагиев обозначил условия возвращения в шоу «Голос»

Актер и шоумен, который 10 лет вел вокальный конкурс на Первом канале, подтвердил в комментарии РИА Новости, что может вернуться в проект.





В ответе на вопрос о сроках его возвращения в популярную программу шоумен Дмитрий Нагиев уточнил не даты, а необходимые условия.





«Вернусь, когда будут благоприятные времена для шутливого, легкого ведения развлекательных программ», — сказал он.





Артист отметил, что ушел в «творческий отпуск» в соответствии с решением, которое приняли он и руководство вещателя.





На днях генпродюсер развлекательных программ Первого Юрий Аксюта выразил уверенность в том, что Нагиев вернется в «Голос» из «творческого перерыва», который ему предоставило руководство канала.





Впервые шоумен стал ведущим «Голоса» десять лет назад. Со временем он начал вести детскую версию шоу, а затем и версию с участниками старшего поколения. В этом сезоне «Голос 60+» вела Лариса Гузеева, а «Голос. Дети» может провести Яна Чурикова.





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