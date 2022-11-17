СМИ сообщили о разработке сиквела «Майора Грома» от Bubble Studios

Продолжение российского кинокомикса поставит режиссер оригинала Олег Трофим, говорится в посте Telegram-канала «Новости кинопроизводства».





По его информации, новый фильм станет продолжением «Чумного доктора» 2021 года. В его основу ляжет комикс с подзаголовком «Игра», пятая часть серии о сотруднике петербургской полиции Игоре Громе. Предполагается, что продакшеном займется Bubble Studios.





Также отмечается, что сиквел «Майора Грома» может выйти в сезоне 2023/24. Официального подтверждения новости от Bubble и «Кинопоиска» не было.





Сюжет «Игры» разворачивается вокруг побега Сергея Разумовского, который убивал людей в образе Чумного доктора, и его плана мести полицейскому.





В этом году начались съемки приквела «Гром: Трудное детство». Действие развернется за 20 лет до событий «Чумного доктора». Фильм расскажет о детстве будущего полицейского, прошедшем в «лихие 90-е».





Фото: кадр из фильма «Чумной доктор»