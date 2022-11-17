Московская академия хореографии будет отмечать юбилей концертом и мастер-классом во Владивостоке

17.11.2022
Московская государственная академия хореографии (МГАХ) в рамках празднования своего 250-летнего юбилея проведет в январе 2023 года концерт и мастер-классы во Владивостоке. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
В честь этого события на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке пройдет концертная программа, а для учащихся профессиональных хореографических образовательных учреждений и детских школ искусств Приморья ведущие педагоги академии проведут мастер-классы.
Концерт состоится 22 января, будут представлены фрагменты из балетов «Классическая симфония», «Щелкунчик», «Раймонда», «Корсар», «Шехеразада», «Миллионы Арлекина», «Конек-Горбунок», «Дон Кихот», «Эсмеральда», «Баядерка».
С 19 по 23 января будет организована творческая школа с мастер-классами от ведущих педагогов Московской государственной академии хореографии.
Московская государственная академия хореографии основана в 1773 году, среди ее выпускников — Игорь Моисеев, Марис Лиепа, Екатерина Максимова и др.
Фото: Pixabay