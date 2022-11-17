Госдума РФ дает право властям регионов участвовать в сохранении муниципальных объектов культуры

Как уточнили в правительстве, инициатива «не изменяет установленное разграничение полномочий уровней публичной власти по вопросам культуры», но гармонизирует их полномочия и «создает возможность одних уровней публичной власти содействовать другим при осуществлении полномочий в сфере охраны объектов культурного наследия, библиотечного и музейного дела».





По данным документа, федеральные органы власти смогут участвовать в организации сохранения и использования, популяризации объектов культурного наследия, которые принадлежат субъектам и муниципалитетам.





Также законопроект наделяет федеральные органы власти правом комплектовать и обеспечивать сохранность библиотечных фондов региональных и местных библиотек, а также сохранять и пополнять госчасть Музейного фонда РФ, находящуюся в собственности субъектов РФ, и негосударственные части этого фонда, находящиеся в муниципальной собственности.





Фото: сайт Госдумы РФ