Киану Ривз может возглавить каст нового фильма Джоны Хилла

Министр культуры РФ Ольга Любимова считает главной задачей развитие и активизацию конце...
Продолжение российского кинокомикса поставит режиссер оригинала Олег Трофим, говорится в посте Tel...
Более 230 тыс. человек приняли участие в культурно-просветительских программах для школьников с 20...
Цель фестиваля — самореализация создателей фильмов, формирование творческого потенциала региона, защ...
Министр культуры РФ Ольга Любимова считает главной задачей развитие и активизацию конце...
Продолжение российского кинокомикса поставит режиссер оригинала Олег Трофим, говорится в посте Tel...
Более 230 тыс. человек приняли участие в культурно-просветительских программах для школьников с 20...
Цель фестиваля — самореализация создателей фильмов, формирование творческого потенциала региона, защ...
В Калининграде стартовали Дни Эрмитажа. Они пройдут на площадке областного музея изобразительных и...
Сотрудники федерального Псковского музея-заповедника открыли мемориальную выставку личных вещей комп...
Выставка «Прыжки в высоту с короткого разбега» о первом полете экс-рекордсмена мира п...
До 7 декабря принимают заявки на участие в шестом конкурсе «Создай экспонат для Эрмитажа», сообщаетс...
Режиссер хочет создать шоу из восьми эпизодов. Об этом он рассказал на презентации своей книги Cin...
Анимадок-лента Родиона Чепеля дебютирует на Kion в день 60-летия писателя. Ролик по фильму доступе...
Госдума на пленарном заседании в четверг одобрила в первом чтении правительственный законопроект, со...
Московская государственная академия хореографии (МГАХ) в рамках празднования своего 2...
О кадровых изменениях в медиахолдинге НМГ и телеканале СТС сообщил «Бюллетень кинопрокатчика». ...
17 ноября один из знаковых фильмов постановщика можно увидеть на широких экранах в восстановленной...
Топ самых просматриваемых шоу по итогам двух осенних месяцев представил «Кинопоиск» со ссылкой на да...
Фестиваль проходит на нескольких площадках одновременно: в кинотеатре «Иллюзион», кинозале Государст...
Во Всероссийском музее декоративного искусства открылся совместный с музеем-заповедником «Кижи» прое...
17.11.2022