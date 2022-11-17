Киану Ривз может возглавить каст нового фильма Джоны Хилла

Проект получил название Outcome, сообщили источники американского издания Deadline.





Звезда «Матрицы» и «Джона Уика» может исполнить главную роль в проекте, о котором практически нет информации. Подробности сюжета и другие детали на данный момент не раскрываются.





Известно, что сценарий разрабатывают сам постановщик и Эзра Вудс («Белый Клык»), который в детские годы снимался в сериале «Белый клык». Хилл тоже больше известен как актер. Одной из последних его работ стал сатирический фильм «Не смотрите наверх» с Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс.





Также в фильмографии постановщика значатся несколько режиссерских работ. Одной из самых заметных его картин стала драмеди «Середина 90-х» (2018), положительно оцененная критиками и зрителями.





Ранее сообщалось, что Киану Ривз вновь сыграет Джона Константина.





Фото: кадр из Constantine