В РФ в культурно-просветительских программах приняли участие более 230 тыс. школьников

«В рамках национального проекта „Культура“ ежегодно проводятся культурно-просветительские программы для школьников. С 2019 года в них уже приняли участие 232 тыс. ребят. Дети знакомятся с многогранной и уникальной культурой и народным творчеством», — сказала министр.





По словам Любимовой, в этом году реализуются 59 таких программ в 24 регионах страны. Участие в них примут порядка 70 тыс. школьников.





Ранее стало известно, что по однодневному музейному маршруту «Промыслы Подмосковья» нацпроекта «Культура» Министерства культуры проехали первые группы детей из Московской области.





«Промыслы Подмосковья» — одна из девяти однодневных культурно-просветительских программ для школьников нацпроекта «Культура» 2022 года, посвященных году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.





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