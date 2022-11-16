Коллекционную почтовую марку в честь Кобзона выпустили в Москве

16.11.2022

Коллекционную почтовую марку в честь Кобзона выпустили в Москве

Церемония гашения почтовой марки, выпущенной в честь певца Иосифа Кобзона, прошла в Москве. Об этом сообщает ФАН. 

Мероприятие состоялось в офисе Культурного фонда «Кобзон» на Рождественском бульваре. Мероприятие посетили близкие артиста. Они вспомнили, что все награды Кобзона занимали целую комнату, но он нечасто надевал знаки отличия.

Марка в честь артиста является коллекционной, поскольку ее выпустили в серии, посвященной полным кавалерам ордена «За заслуги перед Отечеством». 

На марке можно увидеть портрет молодого исполнителя и изображение государственной награды.

Тираж коллекционной марки составляет 140 тысяч экземпляров. Несколько дней назад они официально поступили в продажу в отделениях «Почты России». Стоимость одного экземпляра — 40 рублей.

Фото: сайт АО «Марка»