Коллекционную почтовую марку в честь Кобзона выпустили в Москве

Более 230 тыс. человек приняли участие в культурно-просветительских программах для школьников с 20...
Цель фестиваля — самореализация создателей фильмов, формирование творческого потенциала региона, защ...
В Калининграде стартовали Дни Эрмитажа. Они пройдут на площадке областного музея изобразительных и...
Более 230 тыс. человек приняли участие в культурно-просветительских программах для школьников с 20...
Цель фестиваля — самореализация создателей фильмов, формирование творческого потенциала региона, защ...
В Калининграде стартовали Дни Эрмитажа. Они пройдут на площадке областного музея изобразительных и...
До 7 декабря принимают заявки на участие в шестом конкурсе «Создай экспонат для Эрмитажа», сообщаетс...
Режиссер хочет создать шоу из восьми эпизодов. Об этом он рассказал на презентации своей книги Cin...
Анимадок-лента Родиона Чепеля дебютирует на Kion в день 60-летия писателя. Ролик по фильму доступе...
О кадровых изменениях в медиахолдинге НМГ и телеканале СТС сообщил «Бюллетень кинопрокатчика». ...
17 ноября один из знаковых фильмов постановщика можно увидеть на широких экранах в восстановленной...
Топ самых просматриваемых шоу по итогам двух осенних месяцев представил «Кинопоиск» со ссылкой на да...
Фестиваль проходит на нескольких площадках одновременно: в кинотеатре «Иллюзион», кинозале Государст...
Во Всероссийском музее декоративного искусства открылся совместный с музеем-заповедником «Кижи» прое...
Российская премьера постановки состоится на знаковых сценах Москвы и Петербурга и станет финальным...
24 декабря воссоединившийся коллектив выпустит пластинку со всеми студийными записями последнего дес...
Церемония гашения почтовой марки, выпущенной в честь певца Иосифа Кобзона, прошла в Москве. Об это...
Компания «Наше кино» опубликовала ролик по российской кинокартине на своем ютьюб-аккаунте. ...
Церемония награждения традиционно прошла вместе с финалом фестиваля музтеатров «Видеть музыку», гово...
Разработчики одной из самых коммерчески успешных игровых франшиз в истории отказались от создания ...
16.11.2022