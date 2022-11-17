Эрмитаж продолжает прием заявок на международный конкурс елочной игрушки

До 7 декабря принимают заявки на участие в шестом конкурсе «Создай экспонат для Эрмитажа», сообщается в пресс-релизе проекта.





Согласно теме этого года — «Сохраняя традиции», — ожидается создание игрушек, знакомящих с традициями народов РФ, других стран и регионов мира. К участию приглашают людей всех возрастов, проживающих в любом уголке земного шара.





Основные критерии отбора — создание игрушки вручную, соответствие творения размерам и теме. По итогам отбора игрушки 100 финалистов украсят новогодние деревья в фойе Эрмитажного театра. Победителей в трех номинациях выберет жюри во главе с руководителем учреждения Михаилом Пиотровским. Награждение состоится в конце декабря.





В этом году выберут одного победителя любого возраста в категории «Гран-при», троих лауреатов в категории до 15 лет и троих — от 16 лет. По итогам онлайн-голосования определится обладатель приза зрительских симпатий.





Фото: пресс-служба конкурса