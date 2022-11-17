Тарантино заявил о планах снять мини-сериал в 2023 году

Режиссер хочет создать шоу из восьми эпизодов. Об этом он рассказал на презентации своей книги Cin...
Анимадок-лента Родиона Чепеля дебютирует на Kion в день 60-летия писателя. Ролик по фильму доступе...
О кадровых изменениях в медиахолдинге НМГ и телеканале СТС сообщил «Бюллетень кинопрокатчика». ...
17 ноября один из знаковых фильмов постановщика можно увидеть на широких экранах в восстановленной...
Топ самых просматриваемых шоу по итогам двух осенних месяцев представил «Кинопоиск» со ссылкой на да...
Режиссер хочет создать шоу из восьми эпизодов. Об этом он рассказал на презентации своей книги Cin...
Анимадок-лента Родиона Чепеля дебютирует на Kion в день 60-летия писателя. Ролик по фильму доступе...
О кадровых изменениях в медиахолдинге НМГ и телеканале СТС сообщил «Бюллетень кинопрокатчика». ...
17 ноября один из знаковых фильмов постановщика можно увидеть на широких экранах в восстановленной...
Топ самых просматриваемых шоу по итогам двух осенних месяцев представил «Кинопоиск» со ссылкой на да...
Фестиваль проходит на нескольких площадках одновременно: в кинотеатре «Иллюзион», кинозале Государст...
Во Всероссийском музее декоративного искусства открылся совместный с музеем-заповедником «Кижи» прое...
Российская премьера постановки состоится на знаковых сценах Москвы и Петербурга и станет финальным...
24 декабря воссоединившийся коллектив выпустит пластинку со всеми студийными записями последнего дес...
Компания «Наше кино» опубликовала ролик по российской кинокартине на своем ютьюб-аккаунте. ...
Церемония награждения традиционно прошла вместе с финалом фестиваля музтеатров «Видеть музыку», гово...
Разработчики одной из самых коммерчески успешных игровых франшиз в истории отказались от создания ...
Фильм ужасов режиссера Дениса Крючкова расскажет о встрече женщины с последователями культа и само...
Фестиваль приурочен к выставке «К 100-летию образования СССР: Чичерин и советская дипломатия». Пер...
Такие требования студия выдвинула в письме руководству холдинга НМГ. Об этом сообщил информированный...
Трек вошел в трибьют-альбом «Поколение Брат» к 25-летию дилогии Алексея Балабанова. Видео доступно...
Национальный фестиваль «Музыкальное сердце театра» под управлением композитора, народного артиста Ро...
19 ноября в Приморской картинной галерее (Владивосток) открывается выставка «Репин. Далекое близко...
Глава Минкультуры РФ представила доклад о развитии инфраструктуры в сфере культуры в 2022 году в д...
17.11.2022