Тарантино заявил о планах снять мини-сериал в 2023 году

Режиссер хочет создать шоу из восьми эпизодов. Об этом он рассказал на презентации своей книги Cinema Speculation в США, передает Variety.





Квентин Тарантино не раскрыл подробности сюжета сериала, точной даты начала съемок или предполагаемой премьеры. Единственное, что он сообщил о новом проекте, — количество серий и год создания.





Также постановщик признался, что не отказался бы экранизировать комиксы о марвеловском персонаже Нике Фьюри, которые выходили почти 20 лет, начиная с 1963 года. В серии Sgt. Fury and His Howling Commandos речь идет об отряде рейнджеров армии США, действовавших во Вторую мировую. В дальнейшем Фьюри и коммандос работают в тайной организации Щ.И.Т., знакомой широкой аудитории по современной киновселенной «Марвел».





Ранее Тарантино снял несколько серий «C.S.I. Место преступления».





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