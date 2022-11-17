Вышел трейлер документально-литературного расследования о Пелевине

17.11.2022

Вышел трейлер документально-литературного расследования о Пелевине
Анимадок-лента Родиона Чепеля дебютирует на Kion в день 60-летия писателя. Ролик по фильму доступен на ютьюб-канале сервиса.

С начала 2000-х годов Виктор Пелевин «пропал», говорится в трейлере. По словам одного из собеседников, сегодня осталось очень мало людей, видевших его вживую. Автор фильма обещал показать найденные им фотографии, на которых «самый популярный и самый неизвестный» российский писатель запечатлен незадолго до своего исчезновения.

Съемочная команда погрузилась в мир героя, который сохраняет анонимность, имея при этом международное признание. Расследователи изучили архивы и базы данных, пообщались с его знакомыми и экспертами, установили связи между персонажами книг и людьми из биографии автора, составили хронологию его жизни.

По их данным, Пелевин родился в семье заведующей магазином и военнослужащего войск ПВО, занимался редактированием текстов Карлоса Кастанеды, жил в Китае. Информацию подкрепили ссылками на факты и свидетельства очевидцев.

Работа создана в жанре анимадока, где документальное повествование сочетается с анимацией. При этом анимационный сюжет имеет свою драматургическую линию. 

Эксклюзивная премьера «Пелевина» состоится на Kion 22 ноября.


Фото: кадр из «Пелевина» / пресс-служба Kion