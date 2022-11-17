Вышел трейлер документально-литературного расследования о Пелевине

Анимадок-лента Родиона Чепеля дебютирует на Kion в день 60-летия писателя. Ролик по фильму доступен на ютьюб-канале сервиса.





С начала 2000-х годов Виктор Пелевин «пропал», говорится в трейлере. По словам одного из собеседников, сегодня осталось очень мало людей, видевших его вживую. Автор фильма обещал показать найденные им фотографии, на которых «самый популярный и самый неизвестный» российский писатель запечатлен незадолго до своего исчезновения.





Съемочная команда погрузилась в мир героя, который сохраняет анонимность, имея при этом международное признание. Расследователи изучили архивы и базы данных, пообщались с его знакомыми и экспертами, установили связи между персонажами книг и людьми из биографии автора, составили хронологию его жизни.





По их данным, Пелевин родился в семье заведующей магазином и военнослужащего войск ПВО, занимался редактированием текстов Карлоса Кастанеды, жил в Китае. Информацию подкрепили ссылками на факты и свидетельства очевидцев.





Работа создана в жанре анимадока, где документальное повествование сочетается с анимацией. При этом анимационный сюжет имеет свою драматургическую линию.





Эксклюзивная премьера «Пелевина» состоится на Kion 22 ноября.



