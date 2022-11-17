«Вокзал для двоих» вернулся в прокат накануне 95-летия Эльдара Рязанова

17 ноября один из знаковых фильмов постановщика можно увидеть на широких экранах в восстановленной 4K-версии, сообщается на сайте канала «Мосфильм. Золотая коллекция».





Лента с Людмилой Гурченко и Олегом Басилашвили доступна на большом экране по инициативе телеканала и «Мосфильма», специалисты которого воссоздали работу в соответствии с задумкой авторов.





Трагикомедия дебютировала в 1983-м и в первый год собрала более 35 млн зрителей в Советском Союзе. Она была представлена в основном конкурсе Каннского кинофестиваля и получила Госпремию СССР.





Актерский ансамбль дополнили Нонна Мордюкова, Ольга Волкова, Никита Михалков и другие звезды советского экрана. Сценарий разработали постоянные соавторы Эмиль Брагинский и Рязанов. Считается, что он основан на реальных историях. Лента входит в «трилогии о любви» вместе с «Иронией судьбы» и «Служебным романом».





18 ноября отмечается 95-летие классика отечественного кинематографиста Эльдара Рязанова.





Фото: кадр из «Вокзала для двоих»